„Kalte Witterungsphase“ eingebrochen: Bleibt es frostig?

Nun ist es fix: Der Winter ist in Österreich eingekehrt – und es handelt sich dabei um keinen kurzen Besuch. Frau Holle und Väterchen Frost wollen es sich für eine Zeit lang in Österreich gemütlich machen. „In den letzten Tagen ist es in weiten Teilen Mitteleuropas vom Herbst in den Winter gegangen. Und die kalte Luft scheint einmal gekommen sein, um zu bleiben“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

Erste österreichweite „zu kühle“ Witterungsphase

Einzelne „zu warme“ Tage sollen die Ausnahme bleiben. Es wird nicht nur kalt, sondern für diese Jahreszeit sogar ungewohnt frostig, deshalb „dürften die Temperaturen auch in den kommenden 5 bis 10 Tagen um oder unter den langjährigen Durchschnittswerten zu liegen kommen (vgl. Wochenprognose für Mitteleuropa). Damit kommt die erste österreichweite ‚zu kühle‘ Witterungsphase seit Anfang August auf uns zu!“, heißt es von den Experten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2023 um 15:36 Uhr aktualisiert