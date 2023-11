Großbrand in Hotel am Nassfeld: Jetzt ist die Ursache bekannt

Nachdem gestern in den frühen Morgenstunden ein derzeit geschlossenes Hotel am Nassfeld gebrannt hat – wir haben berichtet -, ist nun auch die Brandursachenermittlung seitens der Polizei abgeschlossen. Durchgeführte Reparaturarbeiten am Vortag an der Solarinstallation der Hotelanlage hätten demnach zum Großbrand geführt. Bei dem Brand sei schwerer Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe entstanden, erklärt die Polizei außerdem.

Löscharbeiten waren „schwierig“

Insgesamt waren über 20 Feuerwehren und über 200 Florianis damit beschäftigt, den Brand zu löschen, Brandaus konnte erst heute gegeben werden – über Nacht war noch eine Brandwache eingerichtet worden. Das Löschen des Feuers hatte sich im Verlauf des gestrigen Tages wegen der Windverhältnisse als schwierig erwiesen, wie die Feuerwehren berichteten.