Hot News: Neuer Supermarkt bringt mexikanische Spezialitäten nach Graz

Veröffentlicht am 26. November 2023

Der mexikanische Lebensmittel-Handel hat bereits ein Geschäft in der Siebensterngasse 16 in Wien. Nun gibt es Neuigkeiten: Der Betrieb hat angekündigt zu expandieren. Als Standort für die zweite Filiale wurde die steirische Landeshautstadt gewählt. Dies jedenfalls lässt sich aus der Stellenausschreibung ableiten, welche der Handel auf seiner Website veröffentlichte.

Im neuen Jahr geht es los

Auch via Facebook wird groß bekannt gegeben: „Für unseren neuen FOODSTORE IN GRAZ suchen wir neue Mitarbeiter“. Dabei wird „Nahe Jakominiplatz“ als Standort angegeben. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, soll das Geschäft in der Klosterwiesgasse ansässig werden, direkt neben dem Mix Markt. Ab dem 8. Jänner 2024 soll der Betrieb seine Pforten für Kundschaft öffnen, zumindest wird dieses Datum als Arbeitsbeginn ausgeschildert.