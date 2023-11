Mann konnte mit Teleskopmastbühne aus Wohnung befreit werden

Bruck an der Mur

26. November 2023

Vermutet wurde ein Unfall in einer versperrten Wohnung. Deshalb rückte die Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur mit drei Mann und einem Kleinrüstfahrzeug aus. In weiterer Folge wurde auch eine Teleskopmastbühne benötigt, um einen alternativen Rettungsweg aus dem zweiten Stock zur Verfügung zu haben. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür und die Person wurde vom Roten Kreuz versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzung entschied man sich anschließend für einen schonenden Transport mittels der Teleskopmastbühne.