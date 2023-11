Einbruch in Pizzeria: Diese vier Personen werden gesucht

Gegen 6:10 Uhr ereignete sich der Einbruch in eine Pizzeria im Ortsgebiet von Rohrbach an der Lafnitz, direkt an der L422 gegenüber einem Autohaus. Durch ein ebenerdiges Fenster, welches durch die Täter mit einem Werkzeug aufgebrochen wurde, verschaffte man sich verbotener Weise Zugang in die Räumlichkeiten der Pizzeria. In weiterer Folge wurde ein dreistelliger Bargeldbestand von den Tätern gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen Auf den von der Polizei sichergestellten Videoaufzeichnungen ist das Täterfahrzeug zu sehen. Dabei dürfte es sich um einen hellfarbigen Audi A4/A6 Avant handeln, welcher im Parkbereich der Pizzeria abgestellt wurde. Ebenfalls war auf der Videoaufzeichnung ersichtlich, dass zwei von den vier Tätern sich zur Pizzeria begaben, während die anderen beiden Täter direkt an der L422 „Wache“ standen. Während des Einbruchs passierten zwei weitere Fahrzeuge – einer davon ein weißer Kastenwagen – die Stelle auf der L422 im Ortsgebiet von Rohrbach an der Lafnitz in Richtung Friedberg. Eventuell können diese Lenker sachdienliche Hinweise geben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rohrbach Tel.: +43 (0) 59133 6236-100