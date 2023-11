Palästina-Demo sorgte für Verkehrsbehinderungen auf Grazer Straßen

Veröffentlicht am 26. November 2023, 19:19 / ©kk

Die Palästina-Demonstrationen häufen sich. Immer wieder gehen ganze Menschenmassen auf Österreichs Straßen, um sich gemeinsam zu solidarisieren. So auch am heutigen Samstag in Graz. Der Mob zog durch die Innenstadt, weshalb einige Straßen für den öffentlichen Verkehr gesperrt wurden. Wie ein Lokalaugenschein zeigt, war einiges los. Mit ordentlich Radau verliehen die Demonstranten ihren Anliegen Ausdruck. Die Parole „Flieh, flieh Palästina“ hallte durch die Straßen.