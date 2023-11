Zwei Tore, zwei Mal Aluminium: KAC kann in Laibach nicht gewinnen

Veröffentlicht am 26. November 2023, 20:34 / ©EC-KAC Betriebs GmbH

Obwohl der KAC die Anfangsphase des Spiels absolut dominierte, gingen die Hausherren aus Laibach in Führung. In der achten Minute war es Maier, der einnetzte. Im restlichen ersten Drittel blieb der KAC glücklos und hatte bei einem Stangentreffer zusätzlich noch eine ganze Menge Pech.

KAC gleicht zwei Mal kurz nach Pause aus

In Drittel zwei dauerte es aber dann nur vier Minuten, ehe Kraus für die Klagenfurter ausglich, danach schadete man sich allerdings mit einigen Strafen selbst. Eine der Überzahlsituationen nutzten die Mannen aus Ljubljana und erzielten das 2:1 durch Predan. Im dritten Drittel dauerte es abermals nicht lange. Nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, ehe der KAC ein weiteres Mal ausgleichen konnte. Torschütze: Haudum.

Es ging ins Penalty-Schießen

Danach drückten die Gäste lange Zeit auf den erlösenden Treffer, man traf sogar noch einmal das Aluminium, ein Tor sollte aber nicht mehr gelingen – es ging also in die Verlängerung. Da auch dort kein Treffer fiel, musste die Entscheidung im Penalty-Schießen her. Dort hatten dann die Slowenen das bessere Ende.