Unbezahlbar: Erfahrene Numerologin plaudert aus dem Nähkästchen 

Jede Zahl hat ein Zahlenbild, mit dem Maria Paukner arbeitet. Die Zahlen zeigen ihr alles. „Die Acht besteht zum Beispiel aus zwei Nullen, die sich an einer schmalen Stelle berühren. Die Null bedeutet unter anderem auch Chaos, somit ist alles möglich, weil Ordnung aus dem Chaos entsteht. Teilt man die Acht der Länge nach, sind es zwei Dreier und die Drei steht für das soziale Gefüge, das Kreative“, weiß Paukner. In der Numerologie geht es nicht um die mathematische Bedeutung der Zahlen, sondern um deren Symbolik.

Das größte Geheimnis

Das Geburtsdatum verrät die Talente und Aufgaben eines Menschen und hilft bei der persönlichen Weiterentwicklung oder in festgefahrenen Situationen. „Wer zu mir kommt, sollte bereit dazu sein, an sich zu arbeiten.“ Maria Paukner zerlegt Zahlen, sie berechnet sie und kennt ihren Charakter. „Dadurch kann ich aus den Zahlen alles lesen. Wenn Menschen mir ihr Geburtsdatum sagen, geben sie mir ihr größtes Geheimnis.“ In Österreich fällt die Numerologie in das Gewerbe des Energetikers, doch für Paukner und ihre Kollegen ist sie vielmehr ein Zweig der Geisteswissenschaften.

Politiker suchen den wunden Punkt

„Kommt ein Privatmensch, geht es meist um die Themen Geld, Beruf, Kinder und Partnerschaft“, erzählt die Numerologin, die ihre Praxis in Bad Waltersdorf hat. Es rufen auch Firmenchefs bei ihr an, die ihr das Geburtsdatum ihrer Angestellten geben und erfragen, welcher Tätigkeitsbereich am besten zu ihnen passt. Auch Politiker waren schon bei ihr, die vor Wahlen die wunden Punkte ihrer Konkurrenten erfahren wollten. „Ich mache auch numerologische Familienaufstellungen und unterrichte Zahlenkunde im deutschsprachigen Raum“, beschreibt Maria Paukner die Vielfältigkeit ihres Berufs.

Zahlen verhindern Scheidung

Wobei die Numerologie konkret helfen kann, beschreibt Maria Paukner anhand ihrer Erfahrungen der letzten 20 Jahre. „Ich könnte unzählige Anekdoten erzählen“, sagt sie. Eine davon ist die einer Kundin, die sie aufsuchte, weil sie sich scheiden lassen wollte. Die Schwierigkeit war, dass ihr Mann jedes Problem immer zuerst mit seiner Schwester besprach und nie mit ihr. Die Kundin fühlte sich ausgeschlossen. Anhand der Zahlen stellte die Numerologin fest, dass diesen Mann eine so lange Geschichte mit seiner Schwester verband, dass das anders gar nicht möglich war. Es hatte nichts mit der Liebe zu seiner Frau zu tun. Die Zahlen wissen eben alles.

