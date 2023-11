Mit Kopfstößen: Klagenfurter prügelt Ex bis ins Krankenhaus

Veröffentlicht am 27. November 2023, 08:16 / ©Pexels / RDNE Stock project

Am Wochenende bedrohte ein 41-jähriger Mann in einer Wohnung in Klagenfurt seine 46-jährige Ex-Freundin und ging mit Kopfstößen tätlich gegen sie vor. Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste im Klinikum Klagenfurt behandelt werden.

Bei Verkehrskontrolle geschnappt

Nachdem der 41-jährige Klagenfurter vorerst nicht angetroffen werden konnte, wurde er am Sonntagnachmittag, nach einem Hinweis in Klagenfurt bei einer Verkehrskontrolle ohne gültige Lenkberechtigung mit einem Auto angehalten. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss weiterer Ermittlungen angezeigt.