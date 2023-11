Brand in Graz: Sechs Personen gerettet, Bus spendet Kälteschutz

Veröffentlicht am 27. November 2023, 08:51 / ©BF Graz

In den frühen Morgenstunden wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem verheerenden Brand in der Harter Straße gerufen. Der Gastronomiebetrieb im oberen Bereich des Gebäudes stand in Flammen, und das Feuer breitete sich rasch aus. Mit dem Eintreffen der Feuerwehrkräfte gestaltete sich die Lage als äußerst herausfordernd, da der Brandherd zunächst nicht lokalisiert werden konnte. Ein umfassender Löschangriff wurde gestartet, begleitet von der Sorge, ob sich noch Personen im Gebäude befanden. Daher wurden sofort zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert, um die Situation zu bewältigen.

Sechs gerettete Personen in medizinischer Obhut

Mittels einer Drehleiter und drei Löschleitungen wurden die Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet. Besondere Vorsicht war geboten, da sich auch ein Flüssiggastank in unmittelbarer Nähe des brennenden Gebäudes befand. Während der Löscharbeiten gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand im Wohnbereich im ersten Stock schnell unter Kontrolle zu bringen. Glücklicherweise konnten sechs Personen rechtzeitig das Gebäude verlassen und wurden zur medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

Ersatzunterkünfte nach verheerendem Brand

Um den Bewohnern aufgrund der niedrigen Temperaturen Schutz zu bieten, wurde von den Holding Linien ein Bus an der Einsatzstelle bereitgestellt. Dies ermöglichte es den Betroffenen, nicht in der Kälte ausharren zu müssen, während die Feuerwehr weiterhin gegen die Flammen kämpfte. Da das Gebäude aufgrund der Schäden nicht mehr bewohnbar war, wurden die Bewohner in Ersatzwohnungen untergebracht, um vorübergehend untergebracht zu werden.

Feuerwehreinsatz bis in die Morgenstunden

Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten erstreckten sich bis in die frühen Morgenstunden. Ein umfangreicher Einsatz der Grazer Berufsfeuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften war erforderlich, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Brandursache wird nun von den Behörden untersucht.