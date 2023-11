Nach Ehe-Aus: „Liebeskasper“ Olli Pocher kommt nach Graz

Veröffentlicht am 27. November 2023, 10:04 / ©IMAGO / Sven Simon

Oliver Pocher und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher waren wiederholt in den Medien präsent, auch in Kärnten, da dies die Heimat der zukünftigen Ex-Frau des Comedians ist. Aktuell zieht jedoch Olli alleine die Aufmerksamkeit auf sich, indem er seine bevorstehende Tour ankündigt. Er hat insgesamt 40 Auftritte von Januar bis Mai geplant, davon je zwei in Klagenfurt und Graz. Die Tickets und Termine sind bereits online verfügbar.

Wer ist der größte Liebeskasper?

Unter dem Titel „Der Liebeskasper“ präsentiert Pocher sein neues Programm, in dem er sich als solcher bezeichnet und Fragen aufwirft: Warum werden alle zu Liebeskaspern und stehen letztendlich alleine da? Und wer ist der größere Liebeskasper: Laura oder der Wendler? Tom oder Heidi Klum? Helene Fischer oder ihr Trapezkünstler? Olli oder Amira? Diese Fragen verspricht Pocher in seinem Programm zu beantworten, um danach sollen sich alle besser fühlen. Es bleibt also spannend.