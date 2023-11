Brand in Wohnung über Restaurant – Besitzer erleidet Verletzung

In den Morgenstunden

Veröffentlicht am 27. November 2023, 10:16 / ©BF Graz

Die Polizei wurde gegen 2.15 Uhr zu einem Brand im Bezirk Straßgang gerufen – 5 Minuten berichtete. Der Vorfall ereignete sich in einem Gebäude, das sowohl ein Restaurant als auch zwei Wohnungen beherbergt. In einer der Wohnungen brach das Feuer aus. Der 31-jährige Besitzer des Restaurants versuchte, den Brand zu löschen und erlitt dabei leichte Verbrennungen an seiner rechten Hand.

Schaden und Ursache noch unklar

Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit 32 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen aus, um das Feuer zu bekämpfen, was erfolgreich gelang. Der entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt. Die genaue Schadenshöhe sowie die Ursache des Brandes werden derzeit von den zuständigen Behörden ermittelt.