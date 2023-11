14 Flüchtlinge an Grenze gestoppt: Schlepper in Haft

Am Morgen des 25. November 2023 machten Polizeibeamte eine alarmierende Entdeckung in der Nähe eines Gasthofs in Ferlach. Sie stießen auf 14 syrische Staatsbürger, darunter zwölf Erwachsene und zwei Kinder im Alter von zwei und 12 Jahren. Eine Untersuchung ergab, dass es sich bei diesen Personen um Flüchtlinge handelte, die illegal mit einem Lieferwagen über Nacht am 24. November 2023 ins österreichische Territorium gebracht worden waren.

47-jähriger Rumäne in Haft

Nach eingehenden Ermittlungen gelang es den Behörden noch am gleichen Abend, einen 47-jährigen rumänischen Staatsbürger am Grenzübergang Loibltunnel zu stoppen und festzunehmen. Dieser Mann steht im Verdacht, Mitglied einer internationalen Schlepperbande zu sein, die für den illegalen Transport der 14 syrischen Personen über die Grenze nach Österreich verantwortlich war. Der 47-jährige Rumäne befindet sich derzeit in Haft und wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.