Arbeitstag startet mit Notruf: Spittaler wollte nur Stromkabel richten

Veröffentlicht am 27. November 2023, 12:09 / ©somchai / stock.adobe.com

Heute Morgen, gegen 7.35 Uhr, wollte ein 51-jähriger Arbeiter aus Spittal alleine Reparaturarbeiten an einem Stromkabel im Bereich eines Containers auf einer Baustelle in der Gemeinde Obervellach durchführen. Dazu stieg er auf eine am Container angelehnte Aluleiter.

Ausgerutscht

Aufgrund von Reif- bzw. Eisbildung an den Leitersprossen, rutschte er aus und stürzte aus einer Höhe von rund 2,5 Meter zu Boden. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er konnte noch selbständig den Notruf wählen und die Rettung alarmieren. Er wurde anschließend vom Roten Kreuz Obervellach in das Krankenhaus Spittal gebracht.