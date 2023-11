Cool: Grazerin Hannah Assil bei Seven versus Wild!

Veröffentlicht am 27. November 2023, 14:50 / ©carina maiwald

In dieser Staffel müssen sieben Teilnehmer oder Teams lediglich mit ihrer Kleidung und vorab ausgewählten Gegenständen alleine in der Wildnis überleben. Die Besonderheit dieser Staffel liegt nicht nur in der Anzahl der Tage, sondern auch im Schauplatz – Kanada ist das Ziel für 14 Tage wildes Abenteuer. Die Teilnehmer, hauptsächlich Influencer aus den sozialen Medien, kämpfen nicht nur ums Überleben, sondern auch für einen guten Zweck. Der Gewinner entscheidet, welcher gemeinnützigen Organisation das Preisgeld zugutekommt.

„Es macht so viel Spaß“

Hannah Assil, bekannt für ihre Naturfotografie, gibt auf Facebook Einblicke in ihre Erfahrungen: „Momentan ist mein Leben ganz schön verrückt und diese ganze neue ‚Content Creator‘-Welt trifft auf mein ‚altes‘ Leben und gefühlt tanze ich gerade auf 5 Hochzeiten gleichzeitig. Das ist zwar alles super stressig, aber es macht auch soooo unfassbar viel Spaß.“

Vorbereitung ist das A & O

Die Vorbereitung auf dieses Abenteuer war keine leichte Aufgabe. Assil teilte auf ihrem YouTube-Kanal ausführlich, wie sie sich darauf vorbereitet hat. Dabei spielte die Wildnisschule Waldkraft eine wichtige Rolle, die sie dabei Bestens unterstützt haben. Gemeinsam haben sie überlebenswichtige Themen behandelt und praktisch erprobt. Eines der Hauptthemen war die Wasser- und Nahrungsmittelbeschaffung. „Wie kocht man Wasser richtig ab?“, fragt die Grazerin. Assil erlernte wichtige Fähigkeiten, wie man an Trinkwasser gelangt und es sicher abkocht. Auch die Beschaffung und Zubereitung von Nahrungsmitteln wurden vor Ort geübt. Hier kannst du dir selbst einen kurzen Einblick in das Video verschaffen: