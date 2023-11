Raser bretterte mit 76km/h mehr als erlaubt über die Autobahn

Veröffentlicht am 27. November 2023, 15:13 / ©5 Minuten

Wie die Polizei bekannt gibt, handelt es sich bei dem Fahrer um einen italienischen Staatsangehörigen, der Tauernautobahn (A 10) in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs war. Auf Höhe des Knoten Villach wurde er im Zuge von Lasermessungen mit einer Geschwindigkeit von 176 km/h gemessen. Erlaubt sind in diesem Abschnitt der Autobahn 100 km/h. Der Lenker wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Er wird der Behörde angezeigt.