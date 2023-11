Frau rutschte beim Wischen im Stiegenhaus aus und stürzte

Eine 24-Jährige aus Kroatien war mit Reinigungsarbeiten in einem Beherbergungsbetrieb in der beschäftigt. Beim Feuchtwischen im dortigen Stiegenhaus kam sie aus Unachtsamkeit ins Stolpern und in weiterer Folge zu Sturz. Dabei erlitt sie eine Verletzung unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.