Polizei-Einsatz in der St. Veiter Straße: Was ist da los?

Veröffentlicht am 27. November 2023, 16:05

Einsatzfahrzeuge der Polizei sorgen derzeit in der St. Veiter Straße auf Höhe eines Laufhauses für Aufsehen. Laut ersten Informationen der Polizei ist es in diesem Bereich zu einem Einbruch gekommen, wie ein Sprecher gegenüber 5 Minuten bestätigt. Ob bei dem Laufhaus eingebrochen wurde, ist noch unklar. „Der Einsatz läuft noch, die Beamten sind vor Ort“, so die Auskunft. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2023 um 16:09 Uhr aktualisiert