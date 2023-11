Frau (83) wollte Nachbarn besuchen und wurde von Jagdhund attackiert

Gegen 8 Uhr betrat eine 83-jährige Frau die durch einen Zaun umfriedete Liegenschaft ihres Nachbarn in der Gemeinde Steinfeld, um diesem frisches Fleisch vorbeizubringen. Nachdem sie das Zauntor geöffnet hatte, ging sie weiter bis zur Haustüre. Als die Frau unmittelbar vor der Haustüre an der Hundehütte vorbeikam wurde sie plötzlich vom Jagdhund des Nachbarn attackiert und in den linken Unterarm gebissen. Der Hund war zu diesem Zeitpunkt nicht angeleint und trug auch keinen Maulkorb. Die Frau hatte Verletzungen unbestimmten Grades erlitten und wurde nach Erstversorgung durch den Hundebesitzer von diesem in das Krankenhaus nach Spittal/Drau gebracht. Der Hundebesitzer wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2023 um 20:00 Uhr aktualisiert