Villacher mit Motorsäge wollte Hang hinabsteigen: Fiel in die Tiefe

Gegen 14.15 Uhr war ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach als Angestellter einer Holzfirma in einer Waldparzelle in der Gemeinde Ferlach in einem Steilhang zu Fuß unterwegs und trug eine Motorsäge. Als er den Steilhang hinabsteigen wollte, rutschte er aus und fiel vorwärts ungefähr 10 Meter den Steilhang hinab. Dabei erlitt er eine schwere Verletzung. Arbeitskollegen alarmierten die Rettung und leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte wurde nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungshubschrauber RK 1 in das UKH Klagenfurt geflogen.