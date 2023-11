Zwölf Tage unbemerkt: Routinekontrolle brachte schockierende Entdeckung

Unbekannte Täter haben in einem Geschäft in der Gemeinde Eberndorf aus einem versperrten Vitrinenschrank insgesamt sieben Stück Smartphones gestohlen. Die Täter öffneten in einem unbeobachteten Moment gewaltsam die Vitrine und entnahmen die Mobiltelefone. Anschließend verließen sie unbemerkt das Geschäft. Der Einbruchsdiebstahl wurde erst am Montag, den 27. November 2023 bei einer Routinekontrolle bemerkt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.