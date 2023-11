Verirrtes Wanderpaar aus steilem Wald gerettet

Veröffentlicht am 27. November 2023, 20:00 / ©Robert Telsing



Am 27. November 2023 gegen 16.35 Uhr begannen ein 79-jähriger Mann und seine 62-jährige Frau aus Niederösterreich eine Wanderung in Eisenkappel, im Bezirk Völkermarkt, entlang des Rundwanderwegs Nr. 8. Als es dunkel wurde, verloren sie die Orientierung und verließen den markierten Pfad. Im steilen und schwer zugänglichen Wald riefen sie um Hilfe, blieben an den angegebenen Koordinaten und warteten auf Rettungskräfte.

Sie wurden zurück begleitet

Ein Hubschrauber des BM.I, Libelle Kärnten, fand die beiden Personen, konnte jedoch aufgrund der dichten Bäume nicht landen. Mit dem Suchlicht des Hubschraubers wurden zwei Polizeistreifen zu ihnen geführt. Sie wurden etwa 20 Meter unterhalb einer Forststraße gefunden, unverletzt, aber müde. Die Polizei begleitete das Paar aus dem steilen Wald und brachte sie sicher zurück zu ihrem Ausgangspunkt.

