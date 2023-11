Ab 10. Dezember gibt es bei der S-Bahn eine Veränderung im Fahrplan

Veröffentlicht am 27. November 2023, 20:05 / ©Verkehrsverbund

Eine bedeutende Neuerung betrifft die Einführung eines durchgehenden Stundentakts am Wochenende auf der S8-Strecke von Unzmarkt sowie der S9-Strecke von Mürzzuschlag nach Bruck an der Mur. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Service für die Region Obersteiermark zu intensivieren und bietet den Fahrgästen insbesondere im Abendverkehr mehr Möglichkeiten. Darüber hinaus sind weitere Angebotsverbesserungen geplant.

Erfolgreiche Entwicklung der S-Bahn Steiermark

Täglich nutzen mittlerweile über 50.000 Fahrgäste die insgesamt 630 S-Bahn-Verbindungen in der Steiermark. Dies entspricht einer beachtlichen Steigerung von 46 Prozent seit dem Jahr 2007. Mit dem bevorstehenden Fahrplanwechsel sind zusätzliche Verbesserungen geplant, insbesondere in der Obersteiermark.

Mehr Verbindungen werden angeboten

Ab dem 10. Dezember werden auf den Strecken S8 und S9 am Wochenende mehr Verbindungen angeboten. Es werden 14 zusätzliche Verbindungen an Samstagen und 19 zusätzliche Verbindungen an Sonn- und Feiertagen bereitgestellt. Der Abendverkehr wird ebenfalls mit neuen Verbindungen optimiert.

Durch den Fahrplanwechsel ergeben sich mehrere Veränderungen und Verbesserungen im Eisenbahnverkehr der Steiermark: S3 :

Neue Verbindung von Graz Hauptbahnhof um 5:42 Uhr bis Fehring 7.02 Uhr an Samstagen, Sonn- und Feiertagen

Zusätzlicher Verstärkerzug um 16.28 Uhr ab Graz nach Spielfeld-Straß

Neue S-Bahn ab Leibnitz um 19.40 Uhr bis Graz Hauptbahnhof (Ankunft um 20.20 Uhr)

Drei neue D-Zug-Paare (Flirt bzw. Ersatzgarnitur) Graz – Maribor (- Ljubljana)

Neuer tagesdurchgängiger Stundentakt an Samstagen, Sonn- und Feiertagen

Neue tägliche Verbindung um 21.38 Uhr ab Unzmarkt, ideal für Pendler nach der Nachmittagsschicht, sowie eine neue Tagesrandverbindung nach Graz (Ankunft um 23.33 Uhr)

Neue Verbindung um 16.01 Uhr ab Graz (statt 19.01 Uhr)

Neuer tagesdurchgängiger Stundentakt an Samstagen, Sonn- und Feiertagen

Verbindungen um 6.12 Uhr und 22.11 Uhr ab Bruck an der Mur bzw. Mürzzuschlag

Durchbindung der Züge der Salzkammergutbahn Richtung Seltzthal am Wochenende

Änderungen im Fernverkehr

Der Fernverkehr erlebt ebenfalls einige Anpassungen: Neue Zeitlagen für Freitagszüge ins Gesäuse und zusätzliches Zugpaar zwischen Graz und Linz. Zeitliche Verschiebungen einiger Fernverkehrsverbindungen zwischen Wien und Villach. Entfall des Nachtzugs von Graz nach Warschau.