Prognose für Österreich: Dieses Wetter erwartet dich am Dienstag

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen, wie das Wetter am Montag wird: Die Schneefallgrenze steigt allmählich auf 300 bis 800 Meter an. Es besteht die Möglichkeit von glatten Straßen durch gefrierenden Regen im Mühl- und Waldviertel, in inneralpinen Tälern in Tirol und Vorarlberg sowie generell in der Südoststeiermark. Der Wind weht schwach. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen minus 3 und plus 4 Grad.