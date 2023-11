So wird das Wetter am Dienstag in der Steiermark!

Veröffentlicht am 27. November 2023, 21:26 / ©Roberto Tauschmann

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen, wie das Wetter am Donnerstag wird: Es besteht lokal die Möglichkeit von gefrierendem Regen im Süden. Gegen Mittag lässt der Regen und Schneeregen im Süden nach, mit potenziellen Auflockerungen. In der nördlichen Obersteiermark schneit es weiterhin, wobei einige Zentimeter Neuschnee hinzukommen. Die Temperaturen steigen im Norden bis zum Nachmittag auf etwa plus 2 Grad, während im Süden bis zu 4 Grad möglich sind.