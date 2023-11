Brand in Leibnitzer Wohnhaus verursachte dicke Rauschwaden

Veröffentlicht am 27. November 2023, 21:41 / ©Presseteam BFVRA / Konrad

Am Montag wurden laut Alarmplan die Feuerwehren Weinburg am Saßbach, Siebing, Priebing und Oberrakitsch zu einem Wohnhausbrand gerufen. Im Zusatztext stand, dass sich noch eine Person im versperrten Haus befand. Die Feuerwehren stellten am Einsatzort fest, dass es sich um einen Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung handelte. Es waren keine Personen mehr im inneren der Räume. Als weitere Atemschutztrupps wurden die Feuerwehren Wittmannsdorf, Pichla bei St. Veit und Hainsdorf-Brunnsee nachalarmiert. Nach etwa 30 Minuten konnte Brandaus gegeben werden. Die stark verrußte Wohnung wurde mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht.