Bringt der Dienstag Schnee in Kärnten?

In der Nacht auf Dienstag soll es zu leichtem Schneefall und Schneeregen kommen, der jedoch am Vormittag rasch abklingen soll. „Nur am Tauernhauptkamm sind auch tagsüber einzelne Schneeschauer möglich. Die Wolken bleiben oft dicht. Sonnige Auflockerungen sind meist nur von kurzer Dauer. In den Tauerntälern kommt nachmittags und abends teils lebhafter Nordföhn auf“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Nach frostigen morgendlichen Temperaturen zwischen -2 und 0 Grad erreichen wir in Kärnten im Verlauf des Tages Höchstwerte 1 bis 3 Grad.