Nach Brandeinsatz: Polizei macht überraschenden Fund in Backrohr

Am Abend

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 28. November 2023, 07:17 / ©5 Minuten

Gestern Abend, gegen 22 Uhr, hat ein 33-jähriger Spittaler in seiner Wohnung am Herd einen Topf mit Suppe warm gemacht. In der Zwischenzeit hat er es sich auf der Couch im Wohnzimmer gemütlich gemacht, wo er dann auch einschlief. Nach knapp einer Stunde haben Nachbarn den Brandmeldealarm, Brandgeruch sowie austretenden Rauch aus der Wohnung wahrgenommen.

Cannabis im Backrohr gefunden

Sie schafften es zwar den Wohnungsinhaber zu wecken, dieser weigerte sich vorerst jedoch, die Wohnung zu verlassen. Nach Belüftung der Wohnung konnte im Zuge der Brandermittlung eine geringe Menge Cannabis im Backrohr sichergestellt werden. Der Mann wird nun der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Im Einsatz stand neben der Polizei auch die Feuerwehr Spittal mit 14 Florianis.