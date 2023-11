Bei Waschanlage: Dreiste Diebe brechen drei Automaten auf

Veröffentlicht am 28. November 2023, 07:22 / ©5 Minuten

Am gestrigen Montag, den 27. November gegen 22.16 Uhr, haben bisher unbekannte Täter bei einer Waschanlage in Klagenfurt insgesamt drei Automaten aufgebrochen. Sie haben dort das darin befindliche Kleingeld in geringer Höhe gestohlen, wie die Polizei berichtet. Zwei Automaten bei den Selbstbedienungs-Staubsaugern sowie einer bei den Waschboxen wurden aufgebrochen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt.