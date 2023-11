Kurios: Klagenfurter stiehlt ein Auto und versteckt Schlüssel im Schuh

Veröffentlicht am 28. November 2023, 07:31 / ©Fotolia.com

Am gestrigen 27. November, gegen 22.30 Uhr, hat ein 32-jähriger Klagenfurter in der Wohnung eines Bekannten dessen Autoschlüssel einfach genommen und ist mit seinem Auto in die Innenstadt von Klagenfurt gefahren, wo er dieses abstellte. Nachdem sein Bekannter Anzeige wegen Autodiebstahls erstattete, konnte im Zuge der Fahndung das Fahrzeug versperrt und unbeschädigt aufgefunden werden, wie die Polizei berichtet.

Der 32-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein

Nach kurzer Zeit kam auch der 32-Jährige zurück, den Schlüssel hatte er im Schuh versteckt. Der Mann hat keinen gültigen Führerschein – einen Alkotest verweigerte er. Er wird nun der Staatsanwaltschaft und der Behörde angezeigt.