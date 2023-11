Klagenfurter SPÃ– hat einen neuen geschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Clubobmann

Veröffentlicht am 28. November 2023, 10:08 / ©KK

Durch diese Neuaufstellung soll die SPÖ im Gemeinderat noch mehr an Kraft gewinnen. „Als stärkste Fraktion ist es unsere demokratische Verpflichtung das Sprachrohr für die Klagenfurter zu sein. Mit Christian Glück kann dieser Verantwortung ab sofort noch besser nachgekommen werden“, so Clubobmann Franz Petritz. Auch Vizebürgermeister Philipp Liesnig unterstreicht das: „Christian Glück wird die Führungsebene des Clubs verstärken, damit die politische Botschaft der Sozialdemokratie noch deutlicher positioniert werden kann.“

„Wichtiger denn je, so breit wie möglich aufgestellt zu sein“

Es sei wichtiger denn je, so breit wie möglich aufgestellt zu sein, ist man sich einig. „Besonders wenn man an die aktuellen politischen Themen wie die Spitzel-Affäre denkt.“ „Ich danke allen für den großen Vertrauensvorschuss, der mir mit dieser Funktion gegeben wurde. Als Familienvater ist es mir ein besonderes Anliegen, unsere Landeshauptstadt noch lebenswerter zu gestalten“, freut sich Glück schon auf seine neue Aufgabe. Er ist seit 2015 Gemeinderat in Klagenfurt. Aktuell ist er Obmann des Ausschusses für Kommunale Dienste, Straßenbau und ÖPNV.