AMA zeichnet „Drautaler“ mit Käse-Kaiser 2024 aus!

Der jährliche Höhepunkt der Käsebranche, die AMA-Käsekaiser-Gala, fand am 23. November in der Grazer Helmut-List-Halle statt. Bei dem Event wurden die prestigeträchtigen AMA-Käsekaiser-Statuen an die herausragendsten Käsesorten des Landes verliehen. Zudem wurden die besten Feinkost-Lehrlinge im Lebensmitteleinzelhandel ausgezeichnet. Den ersten Platz in der Kategorie Schnittkäse mild-fein belegte der Drautaler von Kärntnermilch aus Spittal an der Drau.

Zehn Kategorien, 160 Käsesorten und die Suche nach dem perfekten Geschmack

Insgesamt wurden die begehrten AMA-Käsekaiser-Statuen in zehn Kategorien verliehen, darunter Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Hartkäse und Bio-Käse. Die Jury bewertete Aussehen, Konsistenz, Geruch und vor allem den Geschmack der eingereichten 160 Käsesorten. Eine Gruppe von 80 Juroren wählte zunächst eine engere Auswahl, bevor 18 Experten die Siegerprodukte bestimmten. Die Gewinner dürfen nun ein Jahr lang den Titel AMA-Käsekaiser für ihre Produkte nutzen, um diese für Konsumenten herauszustellen.

©AMA-Marketing/Fischer

Lob für österreichische Käsekultur von AMA-Experten

Peter Hamedinger, Marketing-Manager Milch und Milchprodukte bei der AMA-Marketing, betonte die Qualität und Vielfalt der Einreichungen, die die Exzellenz der österreichischen Käsekultur unterstreichen. Ebenso lobte Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing, die heimischen Molkereien und Käsereien für ihr Fachwissen und ihre Arbeit. Sie betonte die Wichtigkeit dieser Auszeichnung, um die besten Käseprodukte des Landes sowohl national als auch international hervorzuheben.