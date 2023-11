77-Jähriger auf offener Straße überfallen: Habt ihr es gesehen?

Heute Vormittag, am 28. November gegen 9.30 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter in Klagenfurt einem 77-jährigen Mann die Umhängetasche entrissen. In weiterer Folge flüchtete er gemeinsam mit einer zweiten Person in Richtung einer nahe gelegenen Schule. Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief bisher negativ, wie die Polizei berichtet.

Polizei bittet um Infos

Nun bittet die Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße um etwaige Zeugeninformationen. Zweckdienliche Hinweise zu den Täter sollen direkt an die Polizeiinspektion unter der Nummer 059133-2585 gerichtet werden.