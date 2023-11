Junge Fahrerin verliert Kontrolle: Auto landet mit Kindern im Bachbett

Veröffentlicht am 28. November 2023, 13:00 / ©5 Minuten

Am Morgen des 28. November 2023 verlor eine 29-jährige Fahrerin aus dem Bezirk Völkermarkt im Ortsgebiet von Feistritz ob Bleiburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug, die in Richtung St. Michael ob Bleiburg unterwegs war. Die Straßenverhältnisse waren aufgrund der glatten Fahrbahn schwierig. Infolgedessen kam es zu einem Kontrollverlust des Fahrzeuges, das daraufhin von der Straße abkam und in einem Bachbett auf dem Dach zum Stillstand kam.

Eigenständig aus Auto befreit

In dem Fahrzeug befanden sich auch ihre Kinder, im Alter von knapp zwei und fünf Jahren. Die Fahrerin und die Kinder konnten sich glücklicherweise eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und das Bachbett verlassen. Alle drei wurden zur medizinischen Untersuchung möglicher Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Es wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der negativ ausfiel. Die Feuerwehr von Feistritz ob Bleiburg war mit zehn Einsatzkräften vor Ort und sorgte für die Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst.

Hinweis: In einer vorherigen Version wurde geschrieben, dass die Lenkerin 19 Jahre alt ist. Dies wurde von der Polizei im Nachhinein berichtigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2023 um 13:09 Uhr aktualisiert