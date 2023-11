„Baum der Erinnerung“: Um an früh verstorbene Kinder zu gedenken

Die gemeinschaftliche Gestaltung eines Erinnerungsbaumes für unsere früh verstorbenen Kinder wird am Samstag, den 2. Dezember 2023, von 10 bis 14 Uhr auf dem Dr.-Arthur-Lemisch-Platz in Klagenfurt stattfinden. Dieses Ereignis wird durch das Team der gemeinnützigen Organisation Wandelstern unterstützt, das vor Ort Materialien zur Verfügung stellen wird, um den Baum zu schmücken.

Gestaltung mit Herz

Auch eigene handgefertigte Anhänger, Christbaumkugeln und andere Dekorationen sind herzlich willkommen, entweder mitgebracht oder im Verlauf der Adventszeit am Baum angebracht zu werden. Des Weiteren wird es Infostände geben, an denen Trauernde sich austauschen können. Diese sind am 8. Dezember 2023 von 9 bis 13 Uhr und am 16. Dezember 2023 von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

World-Wide-Candle-Lightning Day: Stiller Gedenkmoment und Kerzenritual

Am Sonntag, den 10. Dezember 2023, dem World-Wide-Candle-Lightning Day, ist um 17 Uhr ein stiller Gedenkmoment mit einem Kerzenritual rund um den Baum geplant, um den Verstorbenen zu gedenken und Trost zu spenden.

©Wandelstern ©Wandelstern ©Wandelstern

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2023 um 13:44 Uhr aktualisiert