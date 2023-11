Umbau: Grundsteinlegung bei Kärntner Sparkassen-Filiale am Neuen Platz

Veröffentlicht am 28. November 2023, 15:03 / ©5 Minuten

Die Kärntner Sparkasse hat große Baupläne: Rund 35 Millionen Euro werden in den Umbau des Hauptgebäudes in Klagenfurt investiert, womit die modernste Bankfiliale Kärntens entstehen soll. Heute, am 28. November 2023, erfolgte die feierliche Grundsteinlegung – 5 Minuten war für euch vor Ort mit dabei.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Großprojekt im Herzen Klagenfurts

Lange wurde aufgrund des Standortes überlegt, doch die Wahl fiel schließlich auf Klagenfurt. „Die DNA der Sparkasse ist hier, in Mitten des Herzes des Stadt“, weiß Vorstand Siegfried Huber. Bei dem Projekt handle es sich um eine der spektakulärsten Baustellen bisher. Die Umbauphase wird rund zwei Jahre dauern. Die Fertigstellung ist im März 2025 geplant.

Rooftop-Bar und Co. in Planung

Doch aus dem Gebäude soll mehr als nur eine einfache Bank-Filiale werden. Am Ende werden großzügige Beratungsflächen, ein Financial-Life-Park für interaktive Finanzbildung, Gastronomie- und Veranstaltungsbereiche und modernste Arbeitsbereiche für die Mitarbeitenden vorhanden sein. Das heißt für die Klagenfurter unter anderem: Sie können sich auf eine neue Rooftop-Bar mit wunderbarer Aussicht auf die Skyline der Kärntner Landeshaupstadt freuen.

Historischer Ziegelstein bei Bauarbeiten gefunden

Das Gebäude selbst steht unter Denkmalschutz, weshalb die Außenfassade im Zuge der Bauarbeiten erhalten bleibt. Am Projekt arbeitet die Baufirma Kollitsch. Während der bisherigen Arbeiten wurde ein historischer Ziegelstein gefunden, der einem Verein übergeben wird und ins Kärnten Museum kommen soll. Auch eine Zeitkapsel mit Bauplänen, Tageszeitungen und Fact Sheet der Sparkasse wurde heute im Zuge der Grundsteinlegung eingegraben. Vor Ort mit dabei waren zahlreiche Vertreter aus der Klagenfurter Politik, Vertreter der Bauunternehmen sowie Vorstände der Kärntner Sparkasse.

©5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2023 um 15:05 Uhr aktualisiert