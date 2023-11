Lecker: Hotel Pension Melcher bietet ein zauberhaftes Adventfrühstück an

Das Team begann das Jahr mit dem erfolgreichen Start des Verwöhnfrühstücks im Sommer. Das Angebot kam bei den Kunden gut an. Nun über die kalte Jahreszeit gibt es was neues: das Adventfrühstück. Dieses wird an drei Sonntagen im Dezember (3. 10. und 17. Dezember) angeboten.

Kulinarischer Adventsvormittag

Hotel Pension Melcher möchte ihren Stammgästen einen besinnlichen und kulinarischen Adventsvormittag im Haus möglich machen. Vor kurzen erhielt auch das Buffet ein Upgrade. Somit werden ausrechend gute Köstlichkeiten angeboten. Von Müsli bis zu Kuchen und Naschereien. Hier gibt es nur gutes Essen.

©Hotel Pension Melcher ©Hotel Pension Melcher ©Hotel Pension Melcher

Schenke deinen Liebsten Zeit

Auch bietet Hotel Pension Melcher Gutscheine an. In Zeiten wo uns der Stress im Alltag oft nicht verschnaufen lässt, finden wir es eine Wohltat für die Seele, einfach Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen. Was schenkt man heutzutage noch jemandem der alles hat? Gutscheine schenken Zeit mit deinen Liebsten. Hotel Pension Melcher befindet sich am Greuther Weg 31 in Drobollach am Faaker See.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2023 um 16:59 Uhr aktualisiert