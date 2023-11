Schock-Posting sorgt für Kopfschütteln bei der Polizei

Auf Social Media geisterte gestern Abend eine Meldung herum. Demnach sei ein Junge in Viktring nach der Schule von einem Mann in einem schwarzen Auto mit verdunkelten Scheiben angesprochen worden. Jener Mann hätte den Jungen nach Hause bringen wollen. „Der kleine Junge hat Gott sei Dank nein gesagt“, heißt es in dem Posting, das die Runde machte. Dieser Schockmeldung wollten wir natürlich gleich auf den Grund gehen und haben die Polizei in Viktring kontaktiert.

„Wieso meldet man das nicht bei der Polizei?“

Der Kommandant der Polizeiinspektion Viktring hat daraufhin gegenüber 5 Minuten Auskunft gegeben, dass bei der Polizei selbst kein solcher Fall eingegangen wäre. „Ich habe es auch nur durch Social Media erfahren“, meint er weiter. „Ich verstehe nicht, wieso man da nicht die Polizei anruft oder den Fall zumindest bei einer Dienststelle meldet“, so der Kommandant im Gespräch. Er bittet die Leute, das auch zu tun. „Es wäre besser, wenn ihr zur Polizei geht“, appelliert er an die Menschen. Übrigens: Laut ihm seien auch keine anderen Fälle dieser Art in Viktring bekannt.