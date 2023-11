Julia Wiederschwinger leitet AK-Bezirksstelle Villach

Julia Wiederschwinger (35), Rechtsexpertin mit Anwaltsprüfung, ist ab 1. Dezember die neue Bezirksstellenleiterin der Arbeiterkammer Villach/Servicestelle Hermagor. Diese Personalagenda wurde vom Vorstand der AK Kärnten am Freitag, dem 24. November 2023, einstimmig beschlossen.

Seit drei Jahren bei Bezirksstelle tätig

Wiederschwinger, gebürtige Villacherin, verheiratet, Familienmensch sowie Natur- und Tierliebhaberin, ist seit drei Jahren als Juristin in der Bezirksstelle in Villach tätig. „Es freut mich sehr, mit Julia Wiederschwinger eine profunde Expertin in Rechtsfragen an der Spitze des 18-köpfigen Teams in Villach und Hermagor begrüßen zu dürfen“, betont AK-Präsident Günther Goach. „Eine serviceorientierte, unbürokratische und somit kundenfreundliche Beratung und Hilfestellung aller AK-Mitglieder in den Bezirken Villach und Hermagor stellen wir als Team in unserer Arbeit immer in den Mittelpunkt“, erklärt Wiederschwinger. Zudem zählt die Juristin „die enge Zusammenarbeit mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten sowie das konstruktive Miteinander mit Wirtschaft, Ämtern und Behörden im Bezirk“ zu einer ihren vielfältigen Aufgaben.

©AK Jost & Bayer AK-Präsident Günther Goach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2023 um 18:39 Uhr aktualisiert