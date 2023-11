Protestmarsch in Klagenfurt setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Bis 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, wird unter dem Motto „Orange the World“ weltweit das Thema „Gewalt an Frauen und Mädchen“ sichtbar gemacht. Auch zahlreiche Kärntner Pfarren und kirchliche Organisationen beteiligen sich an dieser Aktion und beleuchten Kirchen und pfarrliche Gebäude mit orangem Licht. Die katholische Frauenbewegung (kfb) Kärnten ruft darüber hinaus in Kooperation mit kirchlichen und nicht-kirchlichen Organisationen mit Veranstaltungen dazu auf, gemeinsam für Gerechtigkeit und Frieden einzustehen und ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen.

Protestmarsch mit Friedensgebet in Klagenfurt

In Klagenfurt lädt die kfb am Donnerstag, dem 30. November, zum Protestmarsch gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ein. Der Protestmarsch startet um 15 Uhr beim Stadttheater Klagenfurt und führt mit kurzen Zwischenstopps, wo die Teilnehmenden (Rede-)Beiträge erwarten, weiter durch die Klagenfurter Innenstadt bis zum Diözesanhaus (Tarviser Straße 30). Hier wird unter anderem im Rahmen der Ausstellung mit dem Titel „STOP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ im Festsaal, in besonderer Weise den bisher 25 im Jahr 2023 von Männern ermordeten Frauen in Österreich gedacht. Den Abschluss der Veranstaltung bildet ein Interreligiöses Friedensgebet.