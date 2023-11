Lebensmitteln aus Osteuropa: Mix-Markt-Filiale eröffnet in Klagenfurt

Die Eröffnung eines Mix-Marktes in Klagenfurt steht bevor: Schon am 1. Dezember soll es soweit sein. Dann öffnet eine Filiale in der Pischeldorfer Straße 142 ihre Pforten. Mix Markt bietet eine breite Auswahl an Lebensmitteln aus Osteuropa, einschließlich polnischer, rumänischer, ukrainischer und balkanischer Produkte. „Wir legen großen Wert auf Frische, damit Sie die authentischen Geschmacksrichtungen und Aromen genießen können“, versichert das Unternehmen. Das Geschäft soll von Montag bis Freitag zwischen 9 und 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet haben.