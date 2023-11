Feuerwehr-Großaufgebot bei Gebäudebrand beim Reißkofel

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung wurden kürzlich zu einem Brand beim Reißkofel (Gemeinde Kirchbach) alarmiert. Bei einem Gebäude in rund 1.000 Metern Seehöhe brach laut ersten Informationen ein Feuer aus. „Es handelt sich um kein Wohnhaus, sondern um ein Nebengebäude“, bestätigt Brandinspektor Florian Jost vom Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor gegenüber 5 Minuten den Einsatz. Aktuell stehen fast 20 Feuerwehren des Bezirkes im Einsatz.

Schwierige Löscharbeiten

Flammen sind vom Tal in Richtung Berg jedoch deutlich sichtbar, wie ein Leser berichtet. Beinahe das gesamte Objekt ist von Waldbestand umgeben. Wie aus Feuerwehrkreisen zu hören ist, gestalten sich die Löscharbeiten als äußert schwierig. Laut ersten Informationen werden sogar Löschleitungen über mehrere hundert Meter Seehöhe von einem weiter entfernten Campingplatz gelegt.

©Leser ©Leser ©Leser

Update: Jagdhütte in Flammen

Wie nun bekannt wurde, soll es sich bei dem Gebäude um eine Jagdhütte im Bereich des „Reißkofelbades“ handeln. Bisher bekannt ist auch, dass keine Personen durch das Brandereignis verletzt wurden.

Hotelbrand am Nassfeld

Erst am Wochenende kam es im Gailtal zu einem Feuerwehr-Großeinsatz. Bei einem Hotel am Nassfeld brach ein Dachstuhlbrand aus. Im Laufe des Tages waren bis zu 240 Einsatzkräfte vor Ort und bekämpften die Flammen, 5 Minuten berichtete. Der Einsatz gestaltete sich aufgrund der Lage und des Windes schwierig. „Die Löscharbeiten werden durch den teilweise starken Wind und die Lage im steilen Gelände erschwert“, schilderte Brandinspektor Florian Jost vom Bezirkskommando Hermagor am Samstagvormittag. Der Einsatz dauerte über 24 Stunden. Mehr dazu hier. Der Brand soll laut Ermittlungen durch Reparaturarbeiten an der Solarinstallation der Hotelanlage entstanden sein.

©FF Hermagor ©BFKdo Hermagor ©BFKdo Hermagor ©Privat

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2023 um 21:31 Uhr aktualisiert