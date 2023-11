Herzensprojekt schlägt Wellen: Kleine Lini als „große“ Künstlerin

Dem Grazer David Alexander Pucher ist es ein großes Anliegen, für besondere Momente im Alltag zu sorgen. Erst kürzlich versteckte er kleine gemalte Schmetterlinge in der Innenstadt, um anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern – wir berichteten.

Malprojekt für den guten Zweck

Am Dienstag, den 28. November wollte der Künstler der kleinen Lini eine Freude machen. Aus diesem Grund trafen sich die beiden zu einem kreativen Projekt, zur Seite standen ihnen dabei verschiedene Farben und Pinsel. „Heute habe ich mit Lini gemalt. Sie hat schweren Autismus und ist eine große Künstlerin“, so berichtet Pucher vom gemeinsamen Maltag, der auch gleichzeitig einen guten Zweck dient. Das Gemälde wird anschließend an den Höchstbietenden versteigert. „Wir spenden den Erlös dann für Obdachlose in Graz“, heißt es. Der Beitrag schlug bereits hohe Wellen. Zahlreiche Leute gaben dort den Betrag bekannt, den sie bereit wären zu zahlen. „Derzeit liegt das höchste Angebot bei 2500 Euro“, wie der Künstler voller Freude gegenüber 5 Minuten berichtet.

Lini ist richtig „aufgeblüht“

Auch die Mutter von Lini meldet sich in den Kommentaren zu Wort und bedankt sich beim Grazer dafür, dass „er sich die Zeit und die Geduld genommen hat, mit Lini zu malen“. Für die Kleine war es ein toller und besonderer Tag. „Es war wunderschön zu sehen, wie Lini aufgeblüht ist und wie die beiden so ein tolles Bild gemalt haben. Vielen, vielen Dank lieber David – Carolina war so happy und hat voller Begeisterung das Bild kreativ gestaltet“, berichtet die Mutter von der Begeisterung ihrer Tochter.