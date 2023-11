Schwer verletzt: Bauarbeiter von Schalungselement getroffen

Veröffentlicht am 28. November 2023, 21:56 / ©pixabay / tsukr279

Der 55-jährige Bauarbeiter aus Kroatien war gegen 14.25 Uhr in Straßgang damit beschäftigt, Beton-Schalungselemente von einem Kran abzuhängen, wie die Polizei in einer Aussendung bekannt gibt. Aus bislang ungeklärter Ursache fiel eines der Elemente um und traf den Bauarbeiter im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes. Er wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert. Das Arbeitsinspektorat führte Erhebungen durch, ein Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.