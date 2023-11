Crash: 80-Jähriger dürfte Auto-Kolonne zu spät bemerkt haben

Gegen 17.25 Uhr lenkte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Weiz seinen Pkw auf der Rechberg Straße (B64) von Weiz kommend in Richtung Gleisdorf. Im Bereich Preding bei Weiz reihte er sich als letztes Fahrzeug in eine Kolonne ein, die aufgrund eines entgegenkommenden Rettungsfahrzeuges (Blaulicht) beinahe zum Stillstand kam. Ein ebenfalls in Richtung Gleisdorf fahrender 80-Jähriger aus dem Bezirk Weiz dürfte die Kolonne zu spät bemerkt haben und fuhr auf den Pkw des 19-Jährigen auf. Durch den Anprall wurde der 80-Jährige und dessen im Pkw mitgefahrene 79-jährige Gattin leicht verletzt. Sie wurden in das LKH Weiz eingeliefert. Der 19-Jährige blieb unverletzt.