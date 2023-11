Am Mittwoch soll die Sonne zum Vorschein kommen

Veröffentlicht am 28. November 2023, 22:19 / ©5 Minuten

Zur Wochenmitte herrscht in der Steiermark Hochdruckeinfluss, es soll ein weitgehend sonniger und trockener Tag werden. „Am Vormittag gibt es in manchen Niederungen Nebelfelder, im Norden halten sich zudem noch längere Zeit dichte, hochnebelartige Schichtwolken. Spätestens am Nachmittag setzt sich aber überall die Sonne durch. Es ist nur noch schwach windig“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Es werden Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad erwartet.