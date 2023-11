Kälte in Kärnten: Ganzes Bundesland in Minusgrade gehüllt

Vor allem der Nordwesten des Landes ist am heutigen Mittwoch, den 29. November, in Kärnten von einer „gelben“ Kältewarnung der „GeoSphere Austria“ betroffen. Diese besagt, dass mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen sei. Wer allerdings nun glaubt, dass die Minusgrade an der Grenze der Warnung aufhören, hat sich geirrt. Stand 7 Uhr haben alle Kärntner Messstationen der „GeoSphere Austria“ Minusgrade angezeigt.

In Obervellach war es am „wärmsten“

Und diese gingen teils deutlich in den Minusbereich. Spitzenreiter unter 1.000 Metern ist Bad Bleiberg mit minus 8 Grad, gefolgt von Weitensfeld (minus 7,9 Grad) und Hermagor (minus 6,4 Grad). Am wärmsten war es Stand 7 Uhr in Obervellach mit minus 1,6 Grad gefolgt von Gmünd in Kärnten mit schon minus 2,9 Grad. Auch in Klagenfurt (minus 4,6 Grad am Flughafen) und in Villach (minus 4,7 Grad) hatte es frostige Temperaturen. Auf über 1.000 Metern ist der Spitzenreiter (nach dem Sonnblick) die Villacher Alpe (minus 12 Grad) gefolgt von der Kölnbreinsperre (minus 9,4 Grad) und dem Katschberg (minus 9,2 Grad). Auf der Flattnitz hat es minus 9 Grad.

Kältetelefon anrufen kann Menschenleben retten

Aufgrund der extremen Temperaturen, die auch in den kommenden Tagen, vor allem in Richtung Wochenende, wo es fast für das ganze Bundesland eine „gelbe“ Kältewarnung mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich aktuell gibt, soll hier auch noch einmal auf das Kältetelefon aufmerksam gemacht werden. Solltet ihr jemanden sehen, der in der Nacht oder in den Morgenstunden draußen übernachtet und friert, ist es ratsam das Kältetelefon anzurufen. Es ist von 1. November bis 31. März 2024 sieben Tage die Woche von 18 Uhr abends bis sechs Uhr in der Früh aktiv und stellt unter der Nummer 0463/39 60 60 vor allem eine Hilfe für obdachlose Menschen dar.

