In dramatischer Partie: KAC besiegt Innsbruck im Penalty-Schießen

Veröffentlicht am 29. November 2023, 07:12 / ©EC-KAC/Pessentheiner

Für den ersten Treffer in der Heidi-Horten-Arena sorgte Herburger, der den KAC damit in der neunten Minute in Führung brachte. Doch mit einem Dreifachschlag binnen sechs Minuten sorgten Winkler, Lattner und Green nicht nur für den Ausgleich – sie sorgten auch für eine recht komfortable Führung für die Gäste aus Innsbruck.

Jensen Aabo rettet Heimmannschaft in Verlängerung

Der KAC hatte daraufhin lange Zeit nichts entgegenzusetzen, kam jedoch durch Fraser in der 50. Minute wieder ins Spiel. Jensen Aabo rettete die Heimmannschaft dann in die Verlängerung, in der keine weiteren Treffer fielen. Haudum verwertete dann für die Klagenfurter den entscheidenden Penalty zum 4:3-Sieg.