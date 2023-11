Trotz 4:1-Führung: VSV verliert im dritten Drittel komplett den Faden

Maxa brachte die Heimmannschaft aus Villach bereits in der dritten Minute in Führung. Eine Führung, die allerdings nur neun Minuten lang halten sollte, ehe Leskinen ausglich. So ging es dann auch in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff sorgte der VSV mit einem Dreifachschlag binnen zwei Minuten durch Wallenta, Wall und Luciani für die vermeintliche Entscheidung. Simsic brachte die Slowenen mit seinem Treffer zum 2:4 in der 38. Minute kurz vor der zweiten Pause aber wieder ins Spiel zurück.

Vier slowenische Treffer im dritten Drittel

Im Drittel waren es dann die Gäste aus Slowenien, die Villach innerhalb von nur drei Minuten drei Treffer einschenkten. Erst traf Simsic zum zweiten Mal an diesem Abend, dann vollendete Leskinen seinen Dreierpack mit zwei Treffern in zwei Minuten. Den Schlusspunkt setzte Gooch mit einem Treffer ins leere Villacher Tor zum Endstand von 4:6 aus Sicht des VSV.