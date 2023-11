17 Einbrüche: Steirer Polizei zerschlägt Räuberbande im Kosovo

Bereits seit knapp einem Jahr ermitteln das Landeskriminalamt Steiermark nach mehreren Einbrüchen gegen eine vorerst unbekannte Tätergruppe. Diese hatte in der Zeit von Dezember 2022 bis Jänner 2023 mehrmals in Wohnobjekte eingebrochen und dabei hochwertigen Schmuck gestohlen. Die Tatorte befanden sich in Graz, sowie in den Bezirken Graz-Umgebung, Weiz und Wels (Oberösterreich).

Erster Täter bereits verurteilt

Bereits Mitte Februar dieses Jahres nahmen Ermittler in Graz einen ersten Tatverdächtigen fest. Der gebürtige Kosovare aus Graz und mittlerweile österreichischer Staatsbürger stand im Verdacht, die unmittelbaren Täter bei der Tatausführung aktiv unterstützt zu haben. Dabei stellte er ihnen Unterkunft, Tatfahrzeuge sowie Telefone für die Einbrüche in Österreich zur Verfügung. Zudem soll er gestohlene Beute verwertet haben. Der 45-Jährige wurde mittlerweile bereits vom Landesgericht für Strafsachen Graz zu 24 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Festnahmen im Kosovo

Gemeinsam mit Kriminalisten aus Oberösterreich und Beamten der tatortzuständigen Bezirke, wurden die unmittelbaren Täter ausgeforscht. Dies führte zu nationalen und internationalen Fahndungsmaßnahmen. Die Staatsanwaltschaft Graz hatte zudem europäische Haftbefehle erlassen und um Hinweise im Heimatland der Tatverdächtigen ersucht. Diese umfassenden Maßnahmen führten Ermittler Mitte November in den Kosovo. Dort nahmen steirische Polizisten mit Unterstützung der kosovarischen Behörden zwei Männer im Alter von 27 und 31 Jahren fest. Sie sollen im Dezember 2022 in Österreich Einbrüche begangen haben. Jetzt befinden sich die beiden Kosovaren in Pristina in Haft. Eine Auslieferung der Männer wurde beantragt.

Rund 870.000 Euro Schaden

Auch Hausdurchsuchungen führten Polizisten an gleich vier Orten im Ausland zeitgleich durch. Dabei stellten sie gestohlenen Schmuck sowie zwei hochpreisige Fahrzeuge sicher. Diese wurden vermutlich mit der Diebesbeute angekauft. Insgesamt werden den drei Männern zumindest 17 Einbrüche mit einem Schaden in der Höhe von etwa 870.000 Euro zur Last gelegt. Sie zeigen sich bislang nicht geständig. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2023 um 09:19 Uhr aktualisiert